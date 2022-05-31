Українські легкоатлетки розділили п'єдестал пошани на турнірі Континентального туру в Чехії

Українки Вікторія Ткачук та Анна Рижикова виграли медалі на турнірі Континентального туру World Athletics у чеській Остраві.

Українки розділили п'єдестал пошани у бігу на 300 метрів з бар'єрами.

Ткачук стала другою, подолавши дистанцію за 38,24 секунди, а Рижикова фінішувала третьою з результатом 38,36 секунд.

Золоту медаль у бігу на 300 метрів з бар'єрами виграла Фемке Біль із Нідерландів. Її результат – 36,86 секунди.

Нагадаємо, що українка Яна Гладійчук виборола "золото" в секторі стрибків з жердиною на змаганнях у німецькому Реклінгаузені.

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