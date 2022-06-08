Українські легкоатлетки здобули "срібло" та "бронзу" на турнірі в Норвегії

Українські легкоатлетки здобули "срібло" та "бронзу" на турнірі в Норвегії

Збірна України здобула дві медалі на турнірі Trond Mohn Games 2022, що відбувся у Норвегії.

Українка Оксана Окунєва посіла друге місце на подіумі у секторі стрибків у висоту.

Перемогу здобула представниця Фінляндії Гета Туурі.

Інша українська спортсменка Юлія Чумаченко стала бронзовою призеркою. На 1.83 метри Чумаченко припинила свої виступи. Окунєва взяла цю позначку лише з другої спроби.

Ані Туурі, ані Окунєва не змогли подолати наступну планку у 1.86 метри. Тож фінська стрибунка перемогла українку завдяки меншій кількості спроб.

Нагадаємо, що збірна України з легкої атлетики виграла три медалі на Меморіалі Йозефа Одложила у Празі, який прохоив у рамках Континентального туру World Athletics.

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