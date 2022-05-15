Українські паралімпійці вибороли 8 золотих медалей на престижному турнірі з настільного тенісу в Словенії

Українські паралімпійці вибороли 8 золотих медалей на престижному турнірі з настільного тенісу в Словенії

Паралімпійська збірна України з настільного тенісу вдало виступила на турнірі ITTF Slovenia Para Open 2022 у словенському місті Лашко.

Українським спортсменам вдалося завоювати 8 золотих медалей.

Про це повідомляє пресслужба Федераці] настільного тенісу.

Золото в індивідуальному розряді завоювали Віктор Дідух, Марина Литовченко, Наталя Космина, Іван Май.

У парному розряді золоті нагороди здобули Іван Май і Лев Кац, Марина Литовченко в парі з угоркою Софією Арлі, Віктор Дідух і Марина Литовченко в міксті, Наталя Косміна у парі з чешкою Денізою Макуровою.

Нагадаємо, що визначився третій суперник жіночої збірної України з футзалу в основному раунді кваліфікації чемпіонату Європи-2023.

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