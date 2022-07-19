Українські паралімпійці вибороли ще два "золота" на Кубку світу з кульової стрільби

В Мюнхені триває Кубок світу зі кульової стрільби серед паралімпійців. У четвертий день змагань українці двічі піднімалися на п'єдестал.

Скарбничка збірної України з кульової стрільби поповнилася двома золотими медалями.

Про це повідомляє Національний комітет спорту людей з інвалідністю України.

Андрій Дорошенко та Ірина Щетнік стали чемпіонами у командному міксті зі стрільби з пневматичної гвинтівки (10 м). Ще одну золоту медаль виграв Олексій Денисюк, залишивши позаду своїх конкурентів у швидкісній стрільбі з пневматичного пістолета (10 м).

За чотири дні "синьо-жовті" завоювали 12 нагород: 4 "золота", 2 "срібла" та 6 бронзових медалей.

У Кубку світу беруть участь 220 спортсменів з 33 країн світу. Україну представляє вісім парастрільців.

Нагадємо, що Україна виборола першу медаль чемпіонату світу з легкої атлетики-2022. Її здобув стрибун у висоту Андрій Проценко, що представляє Херсонщину.

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