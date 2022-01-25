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Українські паралімпійці вибороли "золото" чемпіонату світу з лижних гонок та зберегли "срібло" медального заліку

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Українські паралімпійці вибороли "золото" чемпіонату світу з лижних гонок та зберегли "срібло" медального заліку

НКСІУ

Наші спортсмени показали найкращий результат у змішаній естафеті.

З 13 по 23 січня у норвезькому Ліллехаммері вібдувся Паралімпійський чемпіонат світу з лижних гонок. В останній день змагань збірна України здобула "золото" у змішаній естафеті.

"Синьо-жовті" виступили у складі Тараса Радя, Павла Баля, а також Людмили Ляшенко, яка бігла два жіночих етапи.

"Срібло" та "бронза" на рахунку російських та білоруських спортсменів. 

  • Україна завершила свій виступ на другому місці медального заліку чемпіонату.
  • Найкращий результат на чемпіонаті світу серед українців показала Людмила Ляшенко. Вона здобула сім нагород: три - у біатлоні, чотири - у лижних гонках.
  • Паралімпійські ігри-2022 у Пекіні відбудуться з 4 по 13 березня.

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