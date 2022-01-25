Українські паралімпійці вибороли "золото" чемпіонату світу з лижних гонок та зберегли "срібло" медального заліку

Українські паралімпійці вибороли "золото" чемпіонату світу з лижних гонок та зберегли "срібло" медального заліку

Наші спортсмени показали найкращий результат у змішаній естафеті.

З 13 по 23 січня у норвезькому Ліллехаммері вібдувся Паралімпійський чемпіонат світу з лижних гонок. В останній день змагань збірна України здобула "золото" у змішаній естафеті.

"Синьо-жовті" виступили у складі Тараса Радя, Павла Баля, а також Людмили Ляшенко, яка бігла два жіночих етапи.

"Срібло" та "бронза" на рахунку російських та білоруських спортсменів.

Україна завершила свій виступ на другому місці медального заліку чемпіонату.

Найкращий результат на чемпіонаті світу серед українців показала Людмила Ляшенко. Вона здобула сім нагород: три - у біатлоні, чотири - у лижних гонках.

Паралімпійські ігри-2022 у Пекіні відбудуться з 4 по 13 березня.

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