Українські паралімпійці вшосте виграли чемпіонат світу з футболу

Паралімпійська збірна України стала переможцем чемпіонату світу з футболу, який відбувся в іспанському Салоу.

У вирішальному поєдинку "синьо-жовті" мінімально перемогли Іран - 1:0 .

Єдиний гол матчу забив Іван Доненко.

У рамках групового раунду українці посіли перше місце у квартеті D, перемігши Іспанію (5:0), Північну Ірландію (7:0) та Аргентину (5:1). У 1/4 фіналу синьо-жовті розгромили Ірландію (5:1), у 1/2 фіналу – США (5:1).

Для паралімпійської збірної України з футболу ця перемога стала шостою в історії. Раніше українці тріумфували на світовій першості у 2001, 2003, 2009, 2013 та 2017 роках.

Нагадаємо, що паралімпійська збірна України з настільного тенісу вдало виступила на турнірі ITTF Slovenia Para Open 2022 у словенському місті Лашко.

Читайте також:

Юний український легкоатлет встановив історичне досягнення на змаганнях в Німеччині

Українські футзалістки дізналися усіх суперниць у групі відбору на Євро-2023

Українець Соболь допоміг "Брюгге" стати чемпіоном Бельгії