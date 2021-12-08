Українські підлітки вибороли "золото" у синхронних стрибках на юніорському чемпіонаті світу

Українські підлітки вибороли "золото" у синхронних стрибках на юніорському чемпіонаті світу

Це третя нагорода для Олексія і сьома для збірної України.

Українці Олексій Середа та Данило Аванесов завоювали "золото" у синхронних стрибках із вишки на домашньому юніорському чемпіонаті світу зі стрибків у воду.

За свій виступ Середа та Аванесов отримали 321,30 бала, випередивши росіян Максима Малофєєва та Сандро Рогаву на 18,12 пункту.

Це вже 7 нагорода у скарбничці збірної України. Наразі юніори завоювали 4 золоті, 2 срібні та 1 бронзову медалі.

Середа - чемпіон Європи 2021 року у синхронних стрибках з 10-метрового трампліну в міксті. Також він вигравав "золото" та "срібло" на Чемпіонаті Європи 2019 року (одиночні та синхронні стрибки).

На Олімпійських іграх-2020 у Токіо Середа став шостим, показавши найкращий результат в історії України в особистих стрибках з 10-метрової вишки. Також Олексій разом з з Олегом Сербіним посів шосте місце у синхронних стрибках з 10 м.

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