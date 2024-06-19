Українські плавці здобули два "золота" на чемпіонаті Європи-2024 з водних видів спорту

Нагороди для нашої країни вибороли Олександр Желтяков і Михайло Романчук.

Збірна України завоювала дві золоті медалі на чемпіонаті Європи-2024 з водних видів спорту. Переможцями континентальної першості стали Олександр Желтяков і Михайло Романчук.

18-річний Желтяков виграв "золото" на 200-метрівці на спині з результатом 1:55.39 хвилини. На останніх метрах дистанції він на 0,03 секунди випередив грека Апостолоса Сіскоса. Третім став швейцарець Роман Мітюков, який програв Олександру 0,36 секунди.

Для Желтякова це перша перемога на дорослому чемпіонаті Європи. Раніше Олександр завойовував титули чемпіона світу та Європи серед юніорів.

Золота медаль Желтякова стала для України першою в історії на Євро з водних видів спорту на дистанції 200 метрів на спині.

Своєю чергою, 27-річний Романчук став чемпіоном Європи у плаванні на 800-метрівці вільним стилем, показавши результат 7:46.20 хвилини. Срібним призером став грек Дімітріос Маркос (7:48.59 хв), а бронзовим – угорець Залан Саркан (7:49.29 хв).

Для Романчука це шосте "золото" в кар'єрі на чемпіонатах Європи з водних видів спорту та третя золота медаль Євро на дистанції 800 метрів вільним стилем.

ЧЄ-2024 з водних видів спорту триватиме у сербському Белграді до 23 червня.

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