Українські призери Олімпіади-2020 виграли "срібло" на етапі Кубка світу з кульової стрільби в Баку

Українські призери Олімпіади-2020 виграли "срібло" на етапі Кубка світу з кульової стрільби в Баку

Збірна України завоювала першу медаль на етапі Кубка світу з кульової стрільби, що відбувається в столиці Азербайджану Баку.

Олена Костевич та Олег Омельчук вибороли "срібло" у стрільбі з пневматичного пістолета на дистанції 10 метрів.

У турнірі змішаних пар брали участь дві українські команди: бронзові призери Олімпіади-2020 в Токіо Костевич та Омельчук, а також Павло і Юлія Коростильові.

У кваліфікації Костевич та Омельчук стали найкращими (584 очки) та вийшли до фіналу. Тоді як Павло і Юлія Коростильові показали третій результат (579 очок) та пробилися до поєдинку за "бронзу".

Між українськими парами розмістилися представники Греції - Анна Коракакі та Діонісіос Коракакіс. Саме вони і виграли "золото" змагань, "перестрілявши" в фіналі Костевич та Омельчука - 16:6.

Своєю чергою, Павло і Юлія Коростильові залишилися без нагород. У матчі за "бронзу" українці поступилися сербам Зорані Арунович та Даміру Мікечу

Нагадаємо, Костевич є чотириразовою медалісткою літніх Олімпіад. Українка вигравала "золото" в Афінах 2004 року (пістолет, 10 метрів), дві "бронзи" в Лондоні 2012 року (пістолет, 10 та 25 метрів) та "бронзу" в парі з Олегом Омельчуком у Токіо-2020 (пістолет, 10 метрів).

Завдяки успіху в японській столиці Костевич увійшла до трійки найтитулованіших спортсменів в історії України на Олімпійських іграх.

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