Українські рекордсмени: Ярмоленко та Яремчук увійшли до історії чемпіонатів Європи

Нашим гравцям підкорилося неймовірне досягнення у грі з Північною Македонією.

Футболісти збірної України Андрій Ярмоленко і Роман Яремчук встановили унікальне досягнення в історії чемпіонатів Європи.

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Вразивши ворота команди Північної Македонії у матчі 2-го туру Євро-2020, вони стали першим дуетом однієї збірної, якому вдалося забити у стартових двох зустрічах на одному Євро.

2 - Andriy Yarmolenko and Roman Yaremchuk are the first ever duo to both score in each of their side's opening two matches at a single European Championship tournament. Deadly. #EURO2020 pic.twitter.com/imzqqLB0M6 — OptaJoe (@OptaJoe) June 17, 2021

Зазначимо, що на рахунку обох вже по 2 голи та одному асисту на поточній першості континенту.

Поєдинок Україна - Північна Македонія завершився перемогою "синьо-жовтих" з рахунком 2:1.

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Україна набрала перші 3 очки і посідає 3-тє місце у своїй групі. Австрія (3 бали і матч у запасі) лідирує, Нідерланди (3 і матч у запасі) - другі, Північна Македонія (0) - четверта.

До 1/8 фіналу вийдуть 2 найсильніші збірні кожного квартету і 4 володарі найкращих третіх місць.

Як повідомляв ТСН Проспорт, раніше перемогу прокоментував капітан збірної України Андрій Ярмоленко. Також українських футболістів з успіхом привітав президент України Володимир Зеленський.

Збірна України здобула першу перемогу на Євро-2020

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