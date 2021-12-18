Українські резервісти провалили ще одну гонку на Кубку світу з біатлону в Ансі

Українські резервісти провалили ще одну гонку на Кубку світу з біатлону в Ансі

Тищенко та Лесюк не потрапили навіть у топ-40.

У суботу, 17 грудня, у французькому Ансі відбулася чоловіча гонка переслідування на четвертому етапі Кубка світу з біатлону-2021/22.

Перемогу у ній здобув француз Кентен Фійон-Майє.

Україну в гонці представляли двоє біатлоністів з резерву: Артем Тищенко та Тарас Лесюк. Артем Тищенко допустив 2 промахи та фінішував на 51-й позиції. Тарас Лесюк припустився 5 помилок на стрільбі та фінішував на 59-му, передостанньому місці.

1. Кентен Фійон-Майє (Франція) – 30.58,3 (0+0+0+0)

2. Едуард Латипов (Росія) – 16.1 (0+1+1+0)

3. Ветле Шостад Крістіансен (Норвегія) – 16,2 (0+0+0+0)

51. Артем Тищенко (Україна) – 4.43,4 (0+0+1+1)

59. Тарас Лесюк (Україна) – 6.52,5 (0+0+3+2)

Також сьогодні відбулася жіноча гонка переслідування. Українка Дар'я Блашко фінішувала 20-ю.

Завтра, 19 грудня, на цьому етапі відбудуться жіночі та чоловічі масстарти. Початок - о 13:45 та 15:45.

Всього цього сезону заплановано 10 етапів Кубка світу. Крім того, від 4-го до 20 лютого 2022 року біатлоністи позмагаються на зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні.

Біатлонний сезон-2021/22 закриє останній етап Кубка світу в норвезькому Голменколлені, який запланований на 17-20 березня.

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