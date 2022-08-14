Українські "русалоньки" вибороли шосте "золото" в артистичному плаванні континентальної першості

У Римі триває чемпіонат Європи з водних видів спорту, на якому збірна України з артистичного плавання виборола чергову нагороду.

Збірна України з артистичного плавання виборола "золото" у комбінації на чемпіонаті Європи з водних видів спорту.

"Синьо-жовті" набрали 95.2 бала.Друге місце посіла збірна Італії, а третє – Греція.

Україну представляли Марта Федіна, Марина й Владислава Алексіїви, Олеся Дерев'янченко, Вероніка Гришко, Софія Мацієвська, Дар'я Мошинська, Ангеліна Овчиннікова, Анастасія Шмоніна та Валерія Тищенко.

Для українських синхроністок це вже шоста нагорода на цьому турнірі. Раніше Марта Федіна здобула "золото" в артистичному плаванні у сольній програмі.

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