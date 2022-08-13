Українські "русалоньки" здобули чергову медаль на чемпіонаті Європи з водних видів спорту

У Римі триває чемпіонат Європи з водних видів спорту, на якому збірна України з артистичного плавання виборола третю золоту медаль.

Збірна України з артистичного плавання виборола третє "золото" на чемпіонаті Європи-2022 з водних видів спорту, що триває у Римі. Українки перемогли у хайлайті.

"Синьо-жовті" відкривали змагання та набрали 94.0667 бала.

До складу української команди увійшли Марина та Владислава Алексієви, Олеся Дерев'янченко, Вероніка Гришко, Софія Мацієвська, Дар'я Мошинська, Ангеліна Овчиннікова, Анастасія Шмоніна, Валерія Тищенко та Марта Федіна.

У медальному заліку за підсумками двох днів змагань Україна піднялася з третього місця на друге, здобувши три золоті нагороди. Очолює рейтинг Італія, в активі якої 11 медалей, 5 з яких – золоті.

Нагадаємо, що українки перемогли у технічній програмі континентальної першості. Ще одне "золото" ЧЄ-2022 виборола Марта Федіна.

Читайте також:

"І голий король почує: Шах, Мат, Слава Україні!": Зеленський привітав шахісток із "золотом" Олімпіади

Українські гольфістки вперше в історії вибороли "срібло" на престижному турнірі в Угорщині

Виграли найбільшу кількість медалей: збірна України з греко-римської боротьби тріумфально виступила на Гран-Прі в Німеччині