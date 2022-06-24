Українські "русалоньки" здобули чергову медаль на ЧС-2022 з водних видів спорту

Українські "русалоньки" здобули чергову медаль на ЧС-2022 з водних видів спорту

Збірна України з артистичного плавання виграла ще одну нагороду чемпіонату світу-2022 з водних видів спорту, що триває в Будапешті.

Українська команда завоювала "срібло" в довільних вправах. Наші синхроністки набрали рівно 95 балів.

У складі "синьо-жовтих" виступали Марина та Владислава Алексіїви, Олеся Деревянченко, Марта Федіна, Вероніка Гришко, Софія Мацієвська, Ангеліна Овчиннікова та Валерія Тищенко.

"Золото" чемпіонату світу дісталося китаянкам - 96,7000 бала, а бронзовими призерками стали японки (93,1333).

На ЧС-2022 з водних видів спорту Україна виграла вже сім медалей: шість - в артистичному плаванні та одну - у плаванні (Михайло Романчук, "бронза" на 800-метрівці вільним стилем).

Раніше ТСН Проспорт повідомляв, що українські борчині здобули три золоті нагороди на престижному турнірі в Італії.

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