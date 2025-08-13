Українські самбісти перемогли росіян у трьох фіналах на Всесвітніх іграх-2025

© Спортивний комітет України

Реклама

Збірна України здобула три золоті медалі у бойовому самбо на Всесвітніх іграх-2025, які відбуваються у китайському Ченду.

Чемпіонами Всесвітніх ігор стали Андрій Кучеренко (вагова категорія до 71 кг), Владислав Руднєв (до 79 кг) і Петро Давиденко (до 88 кг).

У фінальних поєдинках усі троє українців перемогли росіян, які виступали під нейтральним прапором.

Реклама

Кучеренко розібрався з Роланом Зіннатовим, Руднєв впорався з Ованесом Абгаряном, а Давиденко виявився сильнішим за Абусуп'яна Аліханова.

Завдяки трьом золотим нагородам Україна піднялася на третє місце в медальному заліку Всесвітніх ігор-2025.

В активі збірної вже 26 медалей – 11 золотих, 9 срібних і 6 бронзових.

Раніше повідомлялося, що італійський спортсмен помер на Всесвітніх іграх-2025.