Проспорт
149
1 хв

Українські самбісти перемогли росіян у трьох фіналах на Всесвітніх іграх-2025

Одразу троє українців у поєдинках за "золото" здолали своїх російських суперників, які виступали під нейтральним прапором.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
© Спортивний комітет України

Збірна України здобула три золоті медалі у бойовому самбо на Всесвітніх іграх-2025, які відбуваються у китайському Ченду.

Чемпіонами Всесвітніх ігор стали Андрій Кучеренко (вагова категорія до 71 кг), Владислав Руднєв (до 79 кг) і Петро Давиденко (до 88 кг).

У фінальних поєдинках усі троє українців перемогли росіян, які виступали під нейтральним прапором.

Кучеренко розібрався з Роланом Зіннатовим, Руднєв впорався з Ованесом Абгаряном, а Давиденко виявився сильнішим за Абусуп'яна Аліханова.

Завдяки трьом золотим нагородам Україна піднялася на третє місце в медальному заліку Всесвітніх ігор-2025.

В активі збірної вже 26 медалей – 11 золотих, 9 срібних і 6 бронзових.

Раніше повідомлялося, що італійський спортсмен помер на Всесвітніх іграх-2025.

