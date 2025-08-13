- Дата публікації
-
Українські самбісти перемогли росіян у трьох фіналах на Всесвітніх іграх-2025
Одразу троє українців у поєдинках за "золото" здолали своїх російських суперників, які виступали під нейтральним прапором.
Збірна України здобула три золоті медалі у бойовому самбо на Всесвітніх іграх-2025, які відбуваються у китайському Ченду.
Чемпіонами Всесвітніх ігор стали Андрій Кучеренко (вагова категорія до 71 кг), Владислав Руднєв (до 79 кг) і Петро Давиденко (до 88 кг).
У фінальних поєдинках усі троє українців перемогли росіян, які виступали під нейтральним прапором.
Кучеренко розібрався з Роланом Зіннатовим, Руднєв впорався з Ованесом Абгаряном, а Давиденко виявився сильнішим за Абусуп'яна Аліханова.
Завдяки трьом золотим нагородам Україна піднялася на третє місце в медальному заліку Всесвітніх ігор-2025.
В активі збірної вже 26 медалей – 11 золотих, 9 срібних і 6 бронзових.
Раніше повідомлялося, що італійський спортсмен помер на Всесвітніх іграх-2025.