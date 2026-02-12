Українські санкарі підтримали дискваліфікованого Гераскевича після свого виступу на ОІ-2026

Збірна України з санного спорту / © Associated Press

Збірна України з санного спорту підтримала українського скелетоніста Владислава Гераскевича після його дискваліфікації на зимових Олімпійських іграх-2026.

Після свого виступу в змішаній командній естафеті на Олімпіаді-2026 українські санкарі стали на коліно та здійняли шоломи догори на знак солідарності з Гераскевичем.

Україну в цій дисципліні представляли Юліанна Туницька, Ігор Гой, Назарій Качмар, Андрій Мандзій, Олена Стецків і Олександра Мох.

Збірна України посіла шосте місце – це найкращий результат в командній змішаній естафеті в історії виступів "синьо-жовтих" на Олімпійських іграх.

Нагадаємо, 12 лютого Міжнародний олімпійський комітет (МОК) дискваліфікував Гераскевича через недотримання заборони на використання "шолому пам'яті", на якому зображено понад 20 убитих російськими окупантами українських спортсменів.

Раніше повідомлялося, що МОК офіційно прокоментував дискваліфікацію Гераскевича з Олімпіади-2026.

Також прокоментував свою дискваліфікацію з Олімпіади-2026 сам Владислав, абсолютно не погодившись із покаранням.

Гераскевич уже подав апеляцію у Спортивний арбітражний суд (CAS) через дискваліфікацію з Олімпіади-2026.

На дискваліфікацію Гераскевича з Олімпіади-2026 уже відреагував президент України Володимир Зеленський, який нагородив скелетоніста орденом Свободи.

Зимові Олімпійські ігри-2026 триватимуть від 6 до 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо. Загалом буде розіграно 116 комплектів медалей у 16 видах спорту.

Україну на XXV зимовій Олімпіаді представляють 46 атлетів, які борються за медалі в 11 видах спорту. Після шостого змагального дня "синьо-жовті" залишаються без нагород.

Нагадаємо, на двох попередніх зимових Олімпіадах збірна України виграла по одній медалі – фристайліст Олександр Абраменко здобув "золото" у Пхенчхані-2018 і "срібло" у Пекіні-2022.