Українські шаблістки здобули другу поспіль командну медаль на Кубку світу з фехтування

Збірна України з фехтування на шаблях виграла бронзову медаль на етапі Кубка світу в бельгійському Сінт-Нікласі.

На п'єдестал пошани у складі української збірної піднялися Ольга Харлан, Аліна Комащук, Юлія Бакастова та Олена Кравацька.

Українки стартували на змаганнях з 1/8 фіналу, де перемогли Польщу з рахунком 45:38. У чвертьфіналі "синьо-жовті" виявилися сильнішими за збірну США (45:43).

У півфіналі збірна України поступилася лідеркам світового рейтингу, француженкам, з рахунком 39:45.

У поєдину за "бронзу" українки здолали команду Південної Кореї (45:38). Долю протистояння визначила остання сутичка за участю Харлан, яка зробила п'ять поспіль уколів, не отримавши у відповідь жодного.

Зазначимо, що це друга поспіль командна медаль українських шаблісток у сезоні Кубка світу з фехтування. На попередньому етапі в Афінах (Греція) наші співвітчизниці виграли командне "срібло".

Нагадаємо, успішний виступ на минулому етапі Кубка світу з фехтування гарантував українським шаблісткам олімпійську ліцензію на Ігри-2024 в Парижі.

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