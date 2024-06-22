Українські шаблістки здобули командне "срібло" чемпіонату Європи-2024 з фехтування

Жіноча збірна України з фехтування на шаблях виборола "срібло" чемпіонату Європи-2024, що триває у швейцарському Базелі.

Нашу національну команду представляли Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька та Юлія Бакастова.

На Євро-2024 збірна України отримала третій номер посіву, що дозволило "синьо-жовтим" стартувати одразу з 1/4 фіналу.

У чвертьфіналі українки перемогли команду Болгарії (45:42), а у півфіналі виявилися сильнішими за суперниць з Угорщини (45:41).

У фіналі українська збірна протистояла Франції. Вирішальний поєдинок вийшов надзвичайно драматичним. В останній сутичці Харлан вела в рахунку 44:42, але пропустила три уколи поспіль – 44:45.

Таким чином, Україна завоювала першу медаль чемпіонату Європи у командній жіночій шаблі від 2018 року.

Для Харлан це 22-га медаль ЧЄ, для Комащук – 5-та, для Кравацької – 4-та, для Бакастової – 3-тя.

Зазначимо, що наступним турніром для жіночої збірної України з фехтування на шаблях стане Олімпіада-2024, яка відбудеться в Парижі від 26 липня до 11 серпня.

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