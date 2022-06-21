Українські синхроністки відмовилися від одного з виступів на Чемпіонаті світу через російську музику

Українські синхроністки відмовилися від одного з виступів на Чемпіонаті світу через російську музику

Збірна України з артистичного плавання відмовилася брати участь в одному з видів програми на світовій першості.

Причиною такого рішення українських "русалоньок" стало те, що їхня програма ставилася під музику російського композитора Петра Чайковського.

Про це в інтерв'ю Obozrevatel розповіла тренерка "синьо-жовтих" - Світлана Саїдова.

19 червня українська команда не виступила у кваліфікації змагань технічних груп. Це була та сама програма, яка спочатку ставилася під Чайковського. Утім, буквально за пару місяців до чемпіонату світу-2022 Саїдова ризикнула та поміняла програму бронзових призерок Олімпіади-2020, щоб не прославляти окупантів.

"У мене була технічна програма під "Лебедине озеро" Чайковського. Але у зв'язку з тим, що ці мутанти увірвалися у нашу країну, я про все російське навіть чути не хочу, навіть якщо це Чайковський і світове надбання. Куди прославляти окупантів", - зазначила Саїдова.

Наставниця знайшла іншу музику, під яку і зробила нову програму, яку останнім часом відпрацьовували дівчата, серед яких багато новеньких. Адже після ОІ-2020 одразу п'ятеро досвідчених спортсменок закінчили кар'єру. Перед стартом у Будапешті Саїдова вирішила, що постановка не є досконалою, оскільки українкам довелося знятися з чемпіонату світу у цьому виді.

"Зазвичай у синхронному плаванні програма мінімум рік відпрацьовується. За два місяці це практично неможливо. Але нічого. Встигнемо – будемо виступати, ні – означає просто зніму цю програму. І все", – зауважила наставниця.

України наразі має вже три медалі на Чемпіонаті світу з водних видів спорту-2022. Раніше Марта Федіна виборола "срібло" в технічному соло, сестри Марина та Владислава Алексіїви завоювали "срібло" в технічному дуеті, а українська команда виграла змагання у довільній комбінації, де нашу країну представляли десять спортсменок.

Раніше ТСН Проспорт повідомляв, що українка Вікторія Ус виграла історичну для нашої країни медаль Кубка світу в екстремальному слаломі.