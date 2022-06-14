Українські спортсмени готові бойкотувати змагання, до яких допустять росіян і білорусів - Гутцайт

Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт повідомив, що спільно з всеукраїнськими федераціями з олімпійських та неолімпійських видів спорту працюватиме над повним відстороненням представників країн-агресорок від участі у міжнародних змаганнях.

Після початку повномасштабної війни, яку Росія за сприяння Білорусі розв'язала проти України, багато міжнародних спортивних федерацій заборонили виступати на змаганнях під своєю егідою спортсменам країн-агресорок.

Однак повністю ізолювати Росію та Білорусь від міжнародного спорту так і не вдалося. Незважаючи на численні звірства російських окупантів в Україні, президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах заступається за російських і білоруських спортсменів.

Нещодавно він заявив, що недопуск до змагань росіян і білорусів порушує принцип "спорт поза політикою" та унеможливлює "чесність проведення змагань".

Після цього Міжнародна федерація дзюдо дозволила росіянам на білорусам брати участь у турнірах "Великого шолома" в нейтральному статусі, що викликало обурення в українських спортсменів. Зокрема позицію очільника МОК жорстко розкритикував олімпійський чемпіон Токіо-2020 з греко-римської боротьби Жан Беленюк.

А тепер з'явилася реакція на всі ці події міністра молоді та спорту України Вадима Гутцайта. Він заявив, що українські спортсмени готові бойкотувати змагання, до яких будуть допущені представники Росії та Білорусі.

"Продовжуємо роботу з відсторонення РФ та Білорусі від світового спортивного руху. Провів онлайн-наради з всеукраїнськими федераціями з олімпійських та неолімпійських видів спорту. Обговорили подальші спільні дії щодо відсторонення спортсменів країн-агресорок від участі у міжнародних змаганнях.

Повномасштабна війна Росії проти України вже забрала життя понад 70 українських спортсменів та тренерів. Представники РФ і Білорусі шукають можливість заявити про себе на міжнародній арені, виступаючи під нейтральним білим прапором. Це неприпустимо. Спортсмени цих країн не можуть брати участь у міжнародних змаганнях ані під власними, ані під нейтральними прапорами, оскільки мовчазно погоджуються з вбивством українців, або відкрито це підтримують.

Запропонував президентам всеукраїнських федерацій звертатися до міжнародних спортивних федерацій про недопущення таких випадків. У разі допуску спортсменів РФ та Білорусі до участі у змаганнях українські спортсмени готові блокувати їхні виступи та бойкотувати такі змагання. Світ не має права забувати про війну, яку розпочала Росія проти України. Запропонував також запрошувати президентів міжнародних федерацій до України. Ми покажемо Ірпінь і Бучу, Харків і Чернігів. Вони мають знати, що відчувають українські спортсмени, коли виходять на старт поряд з представниками країн-агресорок.

Спортивна спільнота єдина у своєму прагненні зробити спорт важелем впливу на світовий спортивний рух у боротьбі з агресором та недопущення до участі у міжнародних змаганнях спортсменів РФ та Білорусі. Ми повинні спільно посилювати тиск на окупантів заради якнайшвидшого відновлення миру в Європі", - йдеться в заяві Гутцайта в Facebook.

Нагадаємо, колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко спільно з 1+1 media запускають кампанію із закликом бойкотувати російських спортсменів, які підтримують вторгнення військ РФ на українські території або не озвучили свою позицію.

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