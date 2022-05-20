Українські спортсмени вибороли 18 медалей на чемпіонаті Європи з армреслінгу

Українські спортсмени вибороли 18 медалей на чемпіонаті Європи з армреслінгу

Збірна України з армреслінгу успішно виступила на ЧЄ-2022, який відбувся в Бухаресті.

Після тріумфу Олександри Головатої на юнацькому турнірі спортсменка виборола "срібло" на дорослому чемпіонаті.

Про це повідомляє пресслужба Федерації армреслінгу України.

Загалом українській збірній вдалося вибороти 18 нагород: золоту, 6 срібних та 11 бронзових.

"Золото" з "Правої руки" завоювала Руслана Кулик, а срібні медалі забрали Анна Сидорова, Любов Польовенко та Олександра Головата. Бронзові нагороди на рахунку Богдана Мільки, Вероніки Пятницької, Ольги Лєшукової, Олександра Ільницького, Катерини Ріпчанської та Богдана Лехмана.

Друге місце у дисципліні "Ліва рука" посіли Анна Сидорович, Любов Польовенко, Руслана Кулик, а третє – Богдан Мілька, Леся Варич, Дарія Волкова, Лілія Занько та Ольга Лєшукова .

Нагадаємо, що український гімнаст Ілля Ковтун знявся з клубного чемпіонату Італії через допуск до виступів російських спортсменів.

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