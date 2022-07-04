Українські спортсмени вимагають виключити росіянку з комісії атлетів Міжнародної федерації плавання

Українські плавці та інші представники водних видів спорту написали відкритий лист до Міжнародної федерації плавання (FINA) з вимогою звільнити з комісії атлетів росіянку Марію Полякову.

Відкритий лист підписав 41 український спортсмен, зокрема: сестри Алексіїви, Марта Федіна, Андрій Говоров, Михайло Романчук, Дарина Зевіна, Софія Лискун, Олег Колодій, Олексій Середа, Олександр Горшковозов, члени збірної України з водного поло та інші.

"FINA оголосила про входження представниці Росії до комітету спортсменів. 130 днів війни, яка все ще триває. Російська Федерація продовжує щоденні обстріли мирних жителів - люди помирають. Україна втрачає своїх спортсменів та тренерів. Ми оплакували колишнього капітана збірної з водного поло Євгена Обедінського, який загинув у Маріуполі.

Зруйновано 95 об’єктів спортивної інфраструктури, серед них - басейни в Маріуполі та Харкові. Не існує рівних можливостей для українських спортсменів, адже вони не можуть тренуватися та залишатися в безпеці.

Ми за повагу до істинних людських та олімпійських цінностей. Ми за чесну гру. Спорт - це інструмент миру. РФ не повинна мати права брати участь у спортивних змаганнях та представляти інтереси інших спортсменів.

Ми, українські спортсмени, просимо негайно відсторонити представницю РФ Марію Полякову від членства у комісії FINA та позбавити спортсменку права голосу в ній", - йдеться у зверненні, текст якого опублікував у себе в Instagram Андрій Говоров.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення РФ до України FINA відсторонила російських та білоруських спортсменів від змагань під своєю егідою.

Також Міжнародна федерація плавання на дев'ять місяців усунула російського плавця Євгенія Рилова за участь у путінському провоєнному мітингу в "Лужниках".

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