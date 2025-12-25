- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 56
- Час на прочитання
- 1 хв
Українські спортсмени привітали з Різдвом і показали, як святкують у сімейному колі – фото
Зірки українського спорту звернулися до вболівальників з нагоди Різдва Христового.
У четер, 25 грудня, в Україні та світі святкують Різдво Христове.
З цієї нагоди українські спортсмени також звернулися до фанатів у соцмережах, привітавши їх та побажавши всього найкращого.
Крім того, зірки українського спорту показали фото, як разом зі своїми сім'ями святкують Різдво.
Руслан Малиновський
Віктор Циганков
Андрій Лунін
Арнольд Хегай
Марина Бех-Романчук і Михайло Романчук
"Динамо" Київ
"Шахтар" Донецьк