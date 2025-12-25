Українські спортсмени привітали з Різдвом і показали, як святкують у сімейному колі – фото

Марина Бех-Романчук і Михайло Романчук / instagram.com/marynabekh

У четер, 25 грудня, в Україні та світі святкують Різдво Христове.

З цієї нагоди українські спортсмени також звернулися до фанатів у соцмережах, привітавши їх та побажавши всього найкращого.

Крім того, зірки українського спорту показали фото, як разом зі своїми сім'ями святкують Різдво.

Руслан Малиновський

Віктор Циганков

Андрій Лунін

Арнольд Хегай

Марина Бех-Романчук і Михайло Романчук

"Динамо" Київ

"Шахтар" Донецьк