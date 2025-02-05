Українські стрибуни у висоту здобули подвійний подіум на етапі Континентального туру в Чехії

Олег Дорощук та Дмитро Нікітін вибороли "срібло" та "бронзу" відповідно.

Українські стрибуни у висоту Олег Дорощук та Дмитро Нікітін стали призерами етапу Континентального туру в чеському Тржинці.

Дорощук посів друге місце з результатом 2,27 метра, а Нікітін став третім третім – 2,24 метра.

"Золото" змагань завоював чех Ян Штефела, якому вдалося взяти висоту 2,30 метра. Дорощук до останнього боровся за перемогу, але всі три його спроби стрибнути на 2,32 метра виявилися невдалими.

Зазначимо, що минулого сезону Дорощук виборов "срібло" у фіналі Діамантової ліги, підкоривши планку на висоті 2,31 метра. Із цим же результатом Олег став шостим у фіналі Олімпіади-2024 в Парижі.

Раніше повідомлялося. що українська стрибунка у висоту Катерина Табашник з особистим рекордом сезону виграла етап Континентального туру в Чехії.

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