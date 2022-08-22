Українські стрибуни у воду "бронзою" завершили ЧЄ-2022 та зупинилися за крок від п'єдесталу у медальному заліку

У Римі відбувся чемпіонат Європи-2022 з водних видів спорту. Збірна України завершила змагання "бронзою" у синхронних стрибках із 3-метрового трампліна.

Українські стрибуни в воду Олег Колодій та Олександр Горшковозов здобули бронзові медалі у заключний день чемпіонату Європи з водних видів спорту у Римі.

Колодій та Горшковозов посіли третє місце у змаганнях із синхронних стрибків із 3-метрового трампліна.

Загалом українці вибороли на змаганнях сім медалей та повторили результат 2019 року за кількістю нагород: одна золота, п'ять срібних і одна бронзова. Це дозволило їм стати четвертими в медальному заліку зі стрибків у воду після Великої Британії, Італії та Німеччини.

Раніше срібло завоювали Ксенія Байло, Кирило Болюх, Вікторія Кесар та Данило Коновалов у командному міксті. Також Байло у парі з Софією Лискун вибороли "срібло" у синхронних стрибках з 10-метрової вишки.

Лискун у парі з Олексієм Середою стала срібною призеркою серед змішаних пар, а також стала другою в індивідуальних стрибках з 10-метрової вишки. Ще одне срібло для України у синхронних стрибках принесли Середа та Болюх. Також Середа тріумфував у стрибках з 10-метрової вишки серед чоловіків.

Нагадаємо, що українська веслувальниця Людмила Бабак здобула бронзову медаль на мультиспортивному ЧЄ-2022 у німецькому Мюнхені.

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