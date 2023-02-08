Українські стрибунки у висоту оформили переможний дубль на міжнародному турнірі в Чехії

Ірина Геращенко та Юлія Чумаченко стали найкращими на змаганнях Світового туру.

Українські стрибунки у висоту Ірина Геращенко та Юлія Чумаченко посіли перше та друге місця на змаганнях Світового легкоатлетичного туру, які відбулися в Чехії.

Геращенко здобула "золото", єдиною серед учасниць підкоривши висоту 1,90 метра.

Чумаченко з результатом 1,87 метра здобула "срібло". Вона розділила друге місце з чинною віцечемпіонкою Європи Марією Вукович із Чорногорії.

Ще одна українка Катерина Табашник зупинилася за крок від п'єдесталу. Вона посіла четверту сходинку, взявши планку на висоті 1,84 метра.

World Athletics Indoor Tour Silver. Турнір Beskyd bar (Чехія). Стрибки у висоту. Жінки

1. Ірина Геращенко (Україна) – 1,90 метра

2. Юлія Чумаченко (Україна) – 1,87 метра

2. Марія Вукович (Чорногорія) – 1,87 метра

4. Катерина Табашник (Україна) – 1,84 метра

4. Урте Байкстіте (Литва) – 1,84 метра

Раніше Геращенко з особистим рекордом сезону здобула "срібло" на турнірі Світової серії в чеському місті Густопече, а також з рекордом змагань виграла турнір у французькому Нанті.

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