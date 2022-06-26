Українські стрибунки у висоту стали найкращими на турнірі в Польщі

Українські стрибунки у висоту стали найкращими на турнірі в Польщі

Українські легкоатлетки піднялися на п'єдестал в стрибках у висоту на змаганнях в польському Ополе.

Переможницею турніру стала Оксана Окунєва, а інша українка Ірина Геращенко завоювала "срібло".

Окунєва підкорила планку 1,94 метра, а Геращенко стрибнула на 1,9 метра. Бронзову нагороду виграла Адріанна Сулек з Польщі - 1,86 метра.

Для Окунєвої це вже друга золота медаль нинішнього сезону. У травні вона тріумфувала на змаганнях у Білостоку (Польща).

Геращенко всьоме виступала цього літнього сезону та уп'яте піднялася на п'єдестал. На останньому турнірі в чеському Брно вона також взяла "срібло".

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