Українські тенісистки дізналися суперниць на престижному турнірі в Індіан-Веллсі

На змаганнях у США виступлять Еліна Світоліна, Даяна Ястремська, Ангеліна Калініна та Марта Костюк.

Відбулося жеребкування основної сітки турніру WTA 1000 в американському Індіан-Веллсі, за підсумками якого своїх перших суперниць дізналися і чотири українські тенісистки: Еліна Світоліна, Даяна Ястремська, Ангеліна Калініна та Марта Костюк.

Калініна та Ястремська розпочнуть змагання з першого кола, тоді як перша та друга ракетки України Еліна Світоліна і Марта Костюк відповідно стартуватимуть одразу з другого раунду.

Перше коло:

Ангеліна Калініна (Україна) – Лучія Бронцетті (Італія)

Даяна Ястремська (Україна) – Юе Юань (Китай)

Друге коло:

Марта Костюк (Україна) – Робін Монтгомері (США) / переможниця кваліфікації

Еліна Світоліна (Україна) – Ешлін Крюгер (США) / Кеті Волинець (США)

Ангеліна Калініна (Україна) / Лучія Бронцетті (Італія) – Магдалена Френх (Польща)

Даяна Ястремська (Україна) / Юе Юань (Китай) – Онс Жабер (Туніс)

Матчі першого раунду основної сітки жіночого турніру в Індіан-Веллсі відбудуться 5-6 березня. Друге коло стартує 7 березня.

Раніше повідомлялося, що Світоліна повернула собі звання першої ракетки України, обійшовши Костюк у рейтингу WTA.

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