Українські тенісистки пробилися до другого кола престижного турніру в Дубаї

Світоліна продовжить боротися за третій титул змагань.
Українські тенісистки Еліна Світоліна та Даяна Ястремська успішно подолали перше коло основної сітки турніру WTA 500 в Дубаї.
На старті турніру Світоліна перемогла Майяру Шериф з Єгипту (№65 WTA) - 6:2, 6:3. А Ястремська здобула вольову перемогу над Іриною Бегу з Румунії (№54 WTA) - 4:6, 6:2, 6:3.
Даяна вперше з січня 2020-го виграла чотири матчі поспіль. Нинішнього сезону це вже друга перемога українки після програшу першої партії.
У наступному раунді Ястремська воює проти другої сіяної Барбори Крейчикової (№3 WTA). Своєю чергою, Світоліна боротиметься проти Елізи Мертенс із Бельгії (№22 WTA) або Жіль Тайхманн зі Швейцарії (№35 WTA).
Зазначимо, що Світоліна виграла турнір у Дубаї двічі (2017 та 2018). 2019-го дійшла до півфіналу, а останні два роки поступалася у першому колі.
Також сьогодні у першому колі турніру зіграє ще одна українка - Марта Костюк, яка пробилася до основної сітки через кваліфікацію. Їй доведеться зустрітися з другою ракеткою світу Аріною Соболенко.
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