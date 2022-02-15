Українські тенісистки пробилися до другого кола престижного турніру в Дубаї

Українські тенісистки пробилися до другого кола престижного турніру в Дубаї

Світоліна продовжить боротися за третій титул змагань.

Українські тенісистки Еліна Світоліна та Даяна Ястремська успішно подолали перше коло основної сітки турніру WTA 500 в Дубаї.

На старті турніру Світоліна перемогла Майяру Шериф з Єгипту (№65 WTA) - 6:2, 6:3. А Ястремська здобула вольову перемогу над Іриною Бегу з Румунії (№54 WTA) - 4:6, 6:2, 6:3.

Даяна вперше з січня 2020-го виграла чотири матчі поспіль. Нинішнього сезону це вже друга перемога українки після програшу першої партії.

У наступному раунді Ястремська воює проти другої сіяної Барбори Крейчикової (№3 WTA). Своєю чергою, Світоліна боротиметься проти Елізи Мертенс із Бельгії (№22 WTA) або Жіль Тайхманн зі Швейцарії (№35 WTA).

Зазначимо, що Світоліна виграла турнір у Дубаї двічі (2017 та 2018). 2019-го дійшла до півфіналу, а останні два роки поступалася у першому колі.

Також сьогодні у першому колі турніру зіграє ще одна українка - Марта Костюк, яка пробилася до основної сітки через кваліфікацію. Їй доведеться зустрітися з другою ракеткою світу Аріною Соболенко.

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