Українські тенісистки пробилися до основної сітки престижного турніру в Дубаї

Завдяки цьому вони поліпшили свої позиції в рейтингу WTA.
Українські тенісистки Даяна Ястремська та Марта Костюк здобули право виступити в основній сітці турніру WTA 500 в Дубаї.
В останньому раунді кваліфікації Ястремська перемогла американку Медісон Бренгл (№60 WTA) - 6:1, 7:5. А Костюк розгромила британку Геррієт Дарт (№126 WTA) - 6:1, 6:1.
Ці успіхи дозволили їм піднятися в оновленому рейтингу WTA. Ястремська поліпшила своє становище на три позиції та тепер стала 146-ю. Костюк перемістилася на дві сходинки вище та встановила особистий рекорд - 49-те місце.
Додамо, що також на турнірі в Дубаї виступить перша ракетка України Еліна Світоліна (№15 WTA). Вона стартуватиме на змаганнях з основної сітки. Найкраща тенісистка України залишається 15-ю у світовій класифікації.
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