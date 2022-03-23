Українські тенісистки стартували з перемог на престижному турнірі у Маямі

Калініна та Костюк продовжують боротьбу за титул.
Українські тенісистки Ангеліна Калініна та Марта Костюк успішно розпочали боротьбу на турнірі WTA 1000 у Майамі.
На старті змагань Калініна у трьох сетах переграла суперницю з Грузії Катерину Горгодзе - 6:2, 3:6, 6:3.
Зазначимо, що спочатку суперницею Ангеліни мала стати американка Софія Кенін, але вона знялася.
Костюк у першому колі обіграла бельгійку Алісон ван Ейтванк - 4:6, 6:2, 6:1.
У другому колі змагань Ангеліна зіграє проти 26-ї ракетки світу Медісон Кіз зі США, а Марта битиметься проти швейцарки Белінди Бенчич (№28 WTA).
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