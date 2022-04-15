Українські тенісистки зібрали майже мільйон доларів на гуманітарну допомогу перед матчем із США

Українські тенісистки зібрали майже мільйон доларів на гуманітарну допомогу перед матчем із США

Кошти передадуть громадянам України, які постраждали від збройної агресії РФ.

Жіноча збірна України з тенісу активно допомагає співвітчизникам під час війни з російськими окупантами. 15-16 квітня наша команда в американському Ешвіллі проведе матч Кубка Біллі Джин Кінг проти США.

Напередодні командної зустрічі організатори запустили благодійний збір коштів "TennisPlaysForPeace" ("Теніс грає заради миру") на підтримку України. Усі кошти будуть витрачені на гуманітарну допомогу для українців, які постраждали від російського вторгнення.

Офіційний акаунт турніру повідомив у Twitter, що наразі вже вдалося зібрати 940 тисяч доларів. Організатори змагань закликали уболівальників жертвувати гроші Україні та допомогти вже сьогодні досягнути позначки у мільйон доларів.

#TennisPlaysForPeace has raised $940,000 so far to support the humanitarian relief efforts in Ukraine



Help us get to our goal of $1 million today https://t.co/fO33BlT0tx#BJKCup | @usta pic.twitter.com/V6VyTv1AA7 — Billie Jean King Cup (@BJKCup) April 15, 2022

Перед початком турніру команда США заявила, що підтримує Україну в цей непростий для країни час.

Додамо, що українська збірна зіграє проти американок не найсильнішим своїм складом. Еліна Світоліна та Марта Костюк вимушені пропустити матчі через травми. Натомість за національну команду зіграють: Даяна Ястремська, Катаріна Завацька та сестри Кіченок.

Раніше повідомлялося, що чотири українські тенісистки потрапили до основної сітки Roland Garros-2022.

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