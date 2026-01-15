- Дата публікації
Категорія
Проспорт
Українські тенісистки дізналися суперниць на старті основної сітки Australian Open-2026
Матчі основної сітки Відкритого чемпіонату Австралії стартують уже 18 січня.
15 січня в Мельбурні відбулося жеребкування Australian Open-2026, в основній сітці якого зіграють шість українок.
Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська та Олександра Олійникова автоматично потрапили до основної сітки мейджора завдяки високому рейтингу, а Юлія Стародубцева та Ангеліна Калініна успішно подолали кваліфікацію.
Після жеребкування стали відомі перші суперниці українок в основній сітці Australian Open-2026.
Перша ракетка України Еліна Світоліна зустрінеться з іспанкою Крістіною Букшею. Опоненткою Марти Костюк стане француженка Ельза Жакмо.
Даяна Ястремська позмагається з румункою Єлєною-Габріелою Русе, тоді як Олександрі Олійниковій протистоятиме дев'ята ракетка світу Медісон Кіз зі США, яка є чинною переможницею Відкритого чемпіонату Австралії.
Хто стане суперницями Юлії Стародубцевої та Ангеліни Калініної в першому колі Australian Open-2026, стане відомо пізніше.
Матчі основної сітки Australian Open-2026 відбудуться від 18 січня до 1 лютого в Мельбурні.
Найкращий результат серед українок на попередньому Australian Open показала Світоліна, яка зупинилася у чвертьфіналі після поразки від майбутньої переможниці турніру.
Раніше повідомлялося, що Світоліна стала чемпіонкою турніру WTA 250 у новозеландському Окленді.