Проспорт
139
1 хв

Українські тенісистки розіграли трофей престижного турніру в Анталії

Ангеліна Калініна здолала Олександру Олійникову в "українському" фіналі турніру WTA 125 в Анталії.

Максим Приходько
Ангеліна Калініна

Ангеліна Калініна / © Associated Press

Українська тенісистка Ангеліна Калініна (№189 WTA) стала переможницею турніру WTA 125 у турецькій Анталії.

У фіналі 29-річна уродженка Нової Каховка обіграла іншу українку Олександру Олійникову (№73 WTA) з рахунком 6:3, 3:6, 6:2.

Це був четвертий фінал Калініної на турнірах WTA 125 і третій трофей. Українка двічі ставала чемпіонкою у Ліможі — 2022-го та 2025 року.

Олійникова провела четвертий фінал на змаганнях WTA 125 — вона виграла попередні три.

Раніше повідомлялося, що українська тенісистка стала переможницею турніру в Португалії.

Також ми розповідали, що Україна виборола восьму медаль на Паралімпійських іграх-2026.

