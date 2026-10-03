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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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84
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2 хв

Українські вболівальники вивісили потужні банери на матчі Ліги націй з Північною Ірландією

Фанати присвятили банер нашим рятувальникам, лікарям та електрикам, а також нагадали про гуманітарну катастрофу в окупованих Олешках.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Банер на матчі Україна — Північна Ірландія

Банер на матчі Україна — Північна Ірландія / © Associated Press

Уболівальники збірної України з футболу вивісили потужні банери на матчі третього туру групового етапу Ліги націй-2026/27 проти Північної Ірландії.

На трибунах стадіону імені Антона Малатинського у словацькій Трнаві фанати "синьо-жовтих" розгорнули яскравий банер-подяку для наших рятувальників, лікарів та електриків.

Банер на матчі Україна — Північна Ірландія / © Associated Press

Банер на матчі Україна — Північна Ірландія / © Associated Press

Також українські вболівальники також вивісили банер "Save Oleshky", нагадавши про гуманітарну катастрофу в окупованих росіянами Олешках у Херсонській області.

Банер на матчі Україна — Північна Ірландія / © Associated Press

Банер на матчі Україна — Північна Ірландія / © Associated Press

Збірна України розгромно програла Північній Ірландії з рахунком 0:3. В іншому поєдинку 3-го туру цього квартету Угорщина вдома обіграла Грузію (1:0).

Після трьох турів збірна України (4 очки) посідає друге місце у групі 2 дивізіону B Ліги націй. Північна Ірландія (7 балів) стала одноосібним лідером квартету. Угорщина (4 пункти) перебуває на третій позиції. Грузія (1 бал) йде останньою.

У наступному турі Україна у словацькій Трнаві проведе номінально домашній матч проти Угорщини, а Північна Ірландія прийме Грузію. Обидва поєдинки заплановані на 5 жовтня.

Учасник групового турніру в Лізі В, де виступає Україна, якщо посяде:

  • перше місце — напряму підніметься до Ліги А (елітний дивізіон);

  • друге місце — зіграє стикові матчі за право виступати в еліті проти команди Ліги А;

  • третє місце — збереже прописку в Лізі В;

  • четверте місце — зіграє стикові матчі за право залишитися у Лізі В проти команди Ліги С.

Раніше повідомлялося, що головний тренер збірної України Андреа Мальдера пояснив розгромну поразку від Північної Ірландії у Лізі націй.

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