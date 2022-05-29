Українські веслувальники здобули два "золота" на Кубку світу в Польщі

Українські веслувальники вдало розпочали виступи на етапі Кубка світу в Познані.
У перший день змагань українцям вдалося вибороти шість медалей: два "золота", три "срібла" та бронзову медаль.
Українці Олег Кухарик, Дмитро Даниленко, Ігор Трунов та Іван Семикін посіли перше місце у межах змагань чоловічої байдарки-четвірки.
Ще одне "золото" на рахунку Анастасії Четверікової в змаганнях каное-одиночок серед жінок на дистанції 500 метрів.
Веслувальниці Анастасія Горлова та Людмила Кукліновська вибороли "срібло" у байдарці-двійці на 200 метрів.
Віталій Вергелес та Андрій Рибачок здобули "срібло" в заїзді каное-двійок на 500 метрів. Також разом з Юрієм Вандюком та Даниїлом Харечко вони відзначилися ще однією срібною медаллю у каное-четвірці на 500 метрів. Бронзову медаль у цій же цисципліні вибороли Олег Боровик, Андрій Захаров, Віктор Свиридюк та Павло Алтухов.
Нагадаємо, що українка Яна Гладійчук виборола "золото" в секторі стрибків з жердиною на змаганнях у німецькому Реклінгаузені.
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