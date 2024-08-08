Українські веслувальники зупинилися за крок від медалі на Олімпійських іграх-2024

"Синьо-жовті" посіли четверте місце у фіналі.
Українська чоловіча байдарка-четвірка фінішувала четвертою у фіналі веслування на дистанції 500 метрів на Олімпійських іграх-2024 в Парижі.
Олег Кухарик, Дмитро Даниленко, Ігор Трунов та Іван Семикін подолали дистанцію за 1:21.01 хвилини, на секунду повільніше, ніж Іспанія (1:20.05), яка виграла "бронзу".
"Золото" завоювала команда Німеччини (1:19.80), "срібло" взяла Австралія (1:19.84).
Україна вперше в історії виступила у фіналі Олімпійських ігор у веслуванні чоловічих байдарок-четвірок. 1996 року українські веслувальники, змагаючись у цьому розмірі човна на дистанції 1000 метрів, завершили виступи у півфіналі.
Додамо, що раніше Україна втратила шанс здобути медаль Олімпіади-2024 в академічному веслуванні парних четвірок, де Євгенія Довгодько, Дарина Верхогляд, Анастасія Коженкова та Катерина Дудченко у фіналі посіли п'яте місце.
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Україну на ХХХIII літній Олімпіаді представляють 140 атлетів, які виступають у 23 видах спорту. Українські спортсмени вже виграли на ОІ-2024 вісім нагород: три золоті, дві срібні та три бронзові.
Станом на зараз Україна посідає 17-ту позицію в медальному заліку. Ігри в Парижі триватимуть до 11 серпня.
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