Українські веслярі вразили всіх у Таїланді стійкістю — вони фінішували на затопленому човні (відео)

І нехай не посіли призового місця, але стали справжніми героями дня.

Українці на змаганнях у Таїланді вразили всіх неабиякою стійкістю. Веслування проходили на дистанції двох кілометрів, але за 200 метрів від фінішу човен наших спортсменів з Ковеля затопило хвилею від суперників. Утім, відмовившись від допомоги, вони утрималися на воді й самотужки дісталися фінішу.

Спортивний Комітет України повідомив про це у Facebook.

Українські спортсмени посіли шосте місце. Глядачі та журі аплодували їм стоячи.

"Боротися до кінця! Дуже незвично українці долали останні із 2000 метрів у відкритому класі на чемпіонату світу з веслування на човнах Дракон. Та вони не здалися, продовжили боротьбу і фінішували з 6-м результатом із-поміж 9 команд. Браво за характер", — прокоментували змагання у Спортивному комітеті України.

Нагадаємо, 12-14 серпня тривають матчі 3-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2023/24. Дізнайтеся, де саме дивитися "Шахтар"-"Олександрія" та інші матчі 3-го туру УПЛ.

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