Українські військовослужбовці та ветерани влаштували медальний фурор на Іграх Воїнів у США

В американському штаті Флорида завершилися Ігри Воїнів, в яких брали участь зокрема й українські військовослужбовці та ветерани.

Україна дебютувала на Іграх Воїнів, які проводилися вперше від 2019 року. Упродовж двох попередніх років змагання скасовували через пандемію COVID-19.

Представники ЗСУ стали однією з трьох команд-учасниць Ігор Воїнів, разом зі збірними США та Канади. Загалом у 12 дисциплінах на старт вийшли майже 300 спортсменів.

Підсумковий медальний доробок української збірної склав 70 нагород. Із них - 33 золотих, 19 срібних та 18 бронзових медалей.

Всі українські переможці Ігор Воїнів-2022

Стрільба з лука: Малія Москвич / Павло Ковальський / Дмитро Афанасьєв;

Малія Москвич / Павло Ковальський / Дмитро Афанасьєв; Легка атлетика: Віктор Легкодух, Родіон Сітдіков, Артем Лукашук, Максим Баско, Дмитро Чабаненко;

Віктор Легкодух, Родіон Сітдіков, Артем Лукашук, Максим Баско, Дмитро Чабаненко; Веслування в приміщенні: Віктор Легкодух, Ігор Галушка, Владислав Шатіло, Дмитро Браницький, Сергій Наумов;

Віктор Легкодух, Ігор Галушка, Владислав Шатіло, Дмитро Браницький, Сергій Наумов; Паверліфтінг: Владислав Шатіло, Євген Олексенко, Олександр Гавриленко, Сергігй Наумов;

Владислав Шатіло, Євген Олексенко, Олександр Гавриленко, Сергігй Наумов; Стрільба: Майя Москвич, Олександр Гавриленко, Сергій Калитюк;

Майя Москвич, Олександр Гавриленко, Сергій Калитюк; Плавання: Василь Стуженко, Андрій Бадарак, Юлія Паєвська, Богдан Оксентюк.

Раніше ТСН Проспорт повідомляв, що українські легкоатлети з особистим рекордом вибороли срібні медалі на турнірі в Німеччині.

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