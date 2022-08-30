Українські військовослужбовці та ветерани влаштували медальний фурор на Іграх Воїнів у США

В американському штаті Флорида завершилися Ігри Воїнів, в яких брали участь зокрема й українські військовослужбовці та ветерани.
Україна дебютувала на Іграх Воїнів, які проводилися вперше від 2019 року. Упродовж двох попередніх років змагання скасовували через пандемію COVID-19.
Представники ЗСУ стали однією з трьох команд-учасниць Ігор Воїнів, разом зі збірними США та Канади. Загалом у 12 дисциплінах на старт вийшли майже 300 спортсменів.
Підсумковий медальний доробок української збірної склав 70 нагород. Із них - 33 золотих, 19 срібних та 18 бронзових медалей.
Всі українські переможці Ігор Воїнів-2022
- Стрільба з лука: Малія Москвич / Павло Ковальський / Дмитро Афанасьєв;
- Легка атлетика: Віктор Легкодух, Родіон Сітдіков, Артем Лукашук, Максим Баско, Дмитро Чабаненко;
- Веслування в приміщенні: Віктор Легкодух, Ігор Галушка, Владислав Шатіло, Дмитро Браницький, Сергій Наумов;
- Паверліфтінг: Владислав Шатіло, Євген Олексенко, Олександр Гавриленко, Сергігй Наумов;
- Стрільба: Майя Москвич, Олександр Гавриленко, Сергій Калитюк;
- Плавання: Василь Стуженко, Андрій Бадарак, Юлія Паєвська, Богдан Оксентюк.
Раніше ТСН Проспорт повідомляв, що українські легкоатлети з особистим рекордом вибороли срібні медалі на турнірі в Німеччині.
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