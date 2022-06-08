Українські волейболістки не потрапили до фінального етапу Золотої Євроліги-2022

Українські волейболістки не потрапили до фінального етапу Золотої Євроліги-2022

У середу, 8 червня, відбувся заключний матч групового турніру "Золотої Євроліги" з волейболу серед жінок групи С, в якому зустрічалися команди Румунії та Угорщини.

Від результату цього поєдинку залежала подальша доля збірної України. У разі перемоги господарів майданчика, вони виходили у "Фінал чотирьох". А успіх гостей залишав на першому місці в турнірній таблиці підопічних Івана Пєткова.

Гра пройшла за переваги збірної Румунії, яка виграла у трьох сетах.

Незважаючи на те, що "синьо-жовті" мають найбільше очок, за кількістю перемог її випереджає команда Румунії. Вона і зіграє у Фіналі чотирьох Золотої Євроліги 2022 року.

Турнірна таблиця. Група C

1. Румунія - 7 очок (4 матчі), 10:7 (різниця сетів)

2. Україна- 8 (4), 10:8

3. Угорщина - 4 (3), 6:11

Нагадаємо, що українська команда з мініфутболу поступилася в 1/8 фіналу континентальної першості та вилетіла з турніру.

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