Українські волейболісти перемогли на старті Золотої Євроліги-2022

У середу, 25 травня, у хорватському місті Вараждін збірна України проводила перший матч в чоловічій волейбольній Золотій Євролізі-2022.

Після перемоги українок над румунками чоловіча команда України впевнено здолала збірну Хорватії - 1:3 (15:25, 20:25, 25:21, 22:25)

Дві стартові партії пройшли за переваги "синьо-жовтих". Спочатку українці виграли 15:25, а потім 20:25.

В третьому сеті приблизно до його середини вже була рівна боротьба, після чого господарі поля зуміли додати і почали йти у відрив. Як наслідок, хорвати скоротили відставання в матчі 25:21.

У четвертій партії суперники довгий час не хотіли поступатися один одному, по черзі виходячи вперед. Але кінцівка партії залишилася за "синьо-жовтими" – 22:25.

Склад збірної України: Ілля Ковальов (набрав 13 очок), Юрій Семенюк (12), Юрій Синиця (4), Тимофій Полуян (7), Максим Дрозд (13), Олег Плотницький (17), Дмитро Канаєв (ліберо) - стартовий. На заміну виходив Євген Кісілюк (3).

У четвер, 26 травня, суперники зіграють другий матч турніру. Тепер вже номінальними господарями майданчика будуть українці.

Читайте також:

Український легкоатлет переміг з особистим рекордом на турнірі в Чехії

Україна вперше в історії прийме Чемпіонат Європи з карате: коли це станеться

Гегемонія Світоліної завершена: в Україні зміниться перша ракетка