Українські волейболісти здобули другу поспіль перемогу у Золотій Євролізі-2022

У четвер, 26 травня, у хорватському місті Вараждін збірна України проводила другий матч в чоловічій волейбольній Золотій Євролізі-2022.

Після перемоги над збірною Хорватії у першому матчі, "синьо-жовті" вдруге переграли хорватів - 1:3 .

Українські волейболісти після мінімальної поразки у першій партії (25:23) оформили камбек і перемогли у трьох наступних сетах.

Наступний матч збірна України проведе проти Іспанії у суботу, 28 травня, початок - о 19:00.

Нагадаємо, що жіноча збірна України з волейболу перемогла Румунію у другому матчі Золотої Євроліги-2022.

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