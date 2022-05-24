Українські волейболістки драматично поступилися у першому поєдинку Золотої Євроліги-2022

Жіноча збірна України з волейболу програла Румунії у першому матчі Золотої Євроліги-2022.

Поєдинок в румунському місті Александрія завершився перемогою господарів - 3:2 (25:15, 22:25, 19:25, 25:21, 15:12).

Після програшу у першому сеті "синьо-жовті" перехопили ініціативу та виграли наступні два. Румунія відіграла відставання у четвертій та п’ятій партіях.

Найрезультативнішою гравчинею у складі збірної України стала Олександра Миленко – 22 очки. Світлана Дорсман та Ганна Харчинська заробили 11 та 10 очок відповідно.

Завтра, 25 травня, відбудеться повторна зустріч України із Румунією, а 2-4 червня команда Івана Петкова зіграє два матчі з командою Угорщини.

До наступного раунду змагань вийдуть переможці трьох груп та збірна, яка матиме найкращі показники із числа команд, що посіли другі місця.

Нагадаємо, що українські тенісистки Ангеліна Калініна та Марта Костюк провели свої матчі першого раунду основної сітки Roland Garros-2022.

Читайте також:

Український боксер присвятив перемогу на чемпіонаті Європи місту-герою Миколаєву

Збірна України залишилася без спаринг-партнерів перед вирішальними матчами за вихід на ЧС-2022

Український метальник молота здобув "золото" на турнірі у Франції