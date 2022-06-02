Українські волейболістки продовжили переможну серію на Золотій Євролізі-2022

У четвер, 2 червня, жіноча збірна України з волейболу провела свій третій матч Золотої Євроліги-2022.
Після перемоги на румунками, українські волейболістки у третьому поєдинку обіграли Угорщину - 3:1.
"Синьо-жовті" не найкраще розпочали зустріч, дозволивши суперницям захопити ініціативу. Українки вирівняли гру, та перший сет все ж залишився за Угорщиною.
У другому таймі підопічні Івана Петкова відразу пішли вперед, постійно збільшуючи свою перевагу. Сет закінчився на користь збірної України.
У третьому та четвертому сетах українки впевнено дотисли суперниць 25:18 та 25:19.
Турнірна таблиця. Група C
1. Україна - 7 очок (3 матчі), 8:5 (різниця сетів)
2. Румунія - 4 (3), 7:7
3. Угорщина - 1 (2), 3:6
Склад збірної України: Анастасія Маєвська, Світлана Дорсман (к), Дар’я Великоконь, Карина Денисова, Олександра Міленко, Анна Харчинська, Христина Нємцева (л).
Останній матч етапу проти Угорщини українки зіграють у суботу, 4 червня.
Нагадаємо, що українка Анастасія Німець виборола медаль етапу Кубка світу з кульової стрільби, що триває в столиці Азербайджану Баку.
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