Українські волейболістки зазнали третьої поразки поспіль у відборі на Олімпіаду-2024

"Синьо-жовті" виявилися слабшими за команду Домініканської Республіки.
Жіноча збірна України з волейболу програла команді Домініканської Республіки у своєму третьому матчі відбіркового турніру на Олімпійські ігри 2024 року, які відбудуться в Парижі.
Зустріч завершилася з рахунком 3:0 (25:17, 25:21, 31:29) на користь суперниць української збірної.
Для українок це третя поспіль поразка у кваліфікації на ОІ-2024. Раніше наша збірна зазнала поразки від Китаю та поступилася чинним чемпіонкам світу – команді Сербії.
Варто зазначити, що "синьо-жовті" отримали останній номер посіву під час жеребкування олімпійської кваліфікації, тож перші три гри провели проти збірних з найвищим рейтингом.
Попереду в українок матчі з іншими збірними групи А олімпійської кваліфікації: Нідерландами (20 вересня, 05:00), Канадою (22 вересня, 08:00), Чехією (23 вересня, 05:00) та Мексикою (24 вересня, 05:00). Всі матчі нашої групи відбуваються у Китаї.
Участь в олімпійському відбірковому турнірі беруть 24 збірних, які поділені на три групи по вісім команд у кожній. Путівки на Олімпіаду-2024 отримають по дві найкращі команди з кожної групи.
Нагадаємо, на чемпіонаті Європи-2023 жіноча збірна України з волейболу дійшла до 1/8 фіналу, де драматично вилетіла від команди Чехії.
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