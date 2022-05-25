Українські волейболістки здобули першу перемогу на Золотій Євролізі-2022

Жіноча збірна України з волейболу перемогла Румунію у другому матчі Золотої Євроліги-2022.

Українки реабілітувалися за програш на старті турніру. Підопічні Івана Петкова зробили висновки після поразки, і рахунок на табло за партіями є тому зайвим підтвердженням - 3:1 (25:13, 20:25, 25:20, 25:19).

Пеший сет завершився перемогою "синьо-жовтих". У другій партії румунки скоротили відставання, на що збірна України відповіла впевненими перемогами у третьому та четвертому сетах.

Наступний матч наша команда проведе у четвер, 2 червня, у місті Будапешт (Угорщина). Там українки зіграють проти збірної Угорщини.

До наступного раунду змагань вийдуть переможці трьох груп та збірна, яка матиме найкращі показники із числа команд, що посіли другі місця.

Нагадаємо, що Яна Гладійчук виборола для України медаль у секторі стрибків з жердиною на турнірі серії Continental Tour в італійському Гроссето.

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