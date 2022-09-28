Українських боксерів змусили виступати під нейтральним прапором на юнацькому ЧЄ: вони влаштували протест

Гучний скандал розгорівся на чемпіонаті Європи з боксу серед юніорів. Організатори турніру примусили збірну України боксувати під нейтральним прапором, після чого українські боксери відмовилися виходити в ринг.

Юнацька континентальна першість з боксу стартувала 27 вересня в італійському місті Монтезільвано. Україну на чемпіонаті Європи мали представити 13 хлопців і 13 дівчат, але вже в перший день змагань українські боксери відмовилися вийти в ринг.

Справа в тому, що Міжнародна боксерська асоціація (IBA), керівником якої є скандальний росіянин Умар Кремльов, заборонила нашим спортсменам виступати під українським прапором, змусивши їх виходити в ринг під прапором IBA.

Раніше IBA призупинила діяльність Федерації боксу України через втручання уряду в її роботу.

Українська збірна не стала миритися з несправедливістю та влаштувала протест. Українці Артем Марчук та Відаді Зейнієв відмовилися виходити в ринг на поєдинки проти румуна Арума Ніку Тудорова та хорвата Бруно Бакача відповідно. Українцям присудили технічні поразки.

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"На чемпіонаті Європи молодіжну збірну України примусили боксувати під нейтральним прапором! ІВА та Володимир Продивус зробили черговий напад на український бокс та символи нашої держави, не давши можливості нашій юніорський збірній боксувати под українським прапором на чемпіонаті Європи в Італії. Наші спортсмени не стали терпіти таке ставлення і одразу влаштували протест", - повідомила Федерація Боксу України.

Протест українських боксерів На чемпіонаті Європи молодіжну збірну України примусили боксувати під нейтральним прапором! ІВА та Володимир Продивус зробили черговий напад на український бокс та символи нашої держави, не давши можливості нашій юніорський збірній боксувати под українським прапором на чемпіонаті Європи в Італії! Наші спортсмени не стали терпіти таке відношення і відразу влаштували протест! Опубліковано Федерація Боксу України Вівторок, 27 вересня 2022 р.

Нагадаємо, Спортивний арбітражний суд (CAS) визнав незаконним недопущення конкурента росіянина Кремльова до виборів президента Міжнародної асоціації боксу.

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