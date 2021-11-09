Українських фанатів не пустять на вирішальний матч збірної у відборі до ЧС-2022: названа причина

Українських фанатів не пустять на вирішальний матч збірної у відборі до ЧС-2022: названа причина

Гра відбудеться 16 листопада в боснійському місті Зениця.

Українські уболівальники не зможуть відвідати виїзний поєдинок заключного туру кваліфікації до Чемпіонату світу-2022, в якому команда Олександра Петракова протистоятиме збірній Боснії та Герцеговини.

Як повідомляє офіційний сайт УАФ, рішення про відсутність гостьового сектору ухвалила місцева влада Боснії та Герцеговини, посилаючись на складну епідеміологічну ситуацію з поширенням COVID-19 та введення жорстких карантинних обмежень для запобігання розповсюдженню інфекції.

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Вирішальний матч "синьо-жовтих" у відборі на мундіаль відбудеться у вівторок, 16 листопада, на стадіоні "Біліно Поле" в місті Зениця. Стартовий свисток пролунає о 21.45 за київським часом. ТСН Проспорт проведе онлайн-трансляцію цієї зустрічі.

Збірна України у відборі на Чемпіонат світу 2022 року

Після восьми турів відбору на ЧС-2022 збірна України з 9 очками посідає другу сходинку групи D. На третьому та четвертому місцях розташувалися Фінляндія (8 балів) та команда Боснії і Герцеговини (7 пунктів), які провели на один поєдинок менше. Очолює квінтет збірна Франції - 12 очок і гра в запасі. Казахстан (3 бали) вже втратив усі шанси вийти на мундіаль.

Переможці груп напряму вийдуть до фінальної стадії ЧС-2022. Команди, що посядуть другі місця, та дві найкращі збірні Ліги націй УЄФА-2020/21, які не забезпечили собі потрапляння на мундіаль, позмагаються у двораундовому плейоф за останні три путівки на світову першість.

ЧС-2022 прийме Катар 21 листопада - 18 грудня 2022 року. Жеребкування фінальної стадії відбудеться в квітні 2022 року.

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