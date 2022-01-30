Українських та російських фігуристів зібралися посадити поруч на Олімпіаді-2022

Українських та російських фігуристів зібралися посадити поруч на Олімпіаді-2022

Організатори змагань у Пекіні розмістять команди згідно з алфавітом.

Українських та російських фігуристів розташують поруч під час командних змагань на зимових на Олімпійських іграх-2022 в Пекіні.

У Мережі з'явилося фото арени для фігурного катання, на якому місця для української збірної розміщені поруч із місцями для команди Олімпійського комітету Росії (ROC).

Саме під такою назвою виступатимуть у Пекіні російські спортсмени, оскільки, як і на літній Олімпіаді-2020 в Токіо, Російська Федерація відсторонена від зимових Ігор-2022 через допінг-скандал.

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Зазначається, що розташування команд на арені визначено організаторами відповідно до назв країн в алфавітному порядку англійською мовою.

Раніше повідомлялося, що українським спортсменам заборонили стояти поруч із росіянами та їхньою символікою на Олімпійських іграх-2022 в Пекіні.

Олімпійські ігри-2022 відбудуться від 4-го до 20 лютого. Все найважливіше, що варто знати про майбутні змагання в столиці Піднебесної, читайте в нашому матеріалі .

. Під час зимової Олімпіади в Пекіні проводитимуться змагання з 15 дисциплін у семи видах спорту. Нові дисципліни з’являться у бобслеї, шорт-треку, лижному фристайлі, стрибках з трампліну та сноуборді;

Усього розіграють 109 комплектів медалей.

Додамо, що олімпійський чемпіон Олександр Абраменко після "золота" ОІ-2018 у Пхенчхані обійнявся на п'єдесталі з росіянином Іллею Буровим. Також у скандал на Олімпіаді-2020 у Токіо через спільне фото з росіянкою потрапила й легкоатлетка - Ярослава Магучіх.

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