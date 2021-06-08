Українських уболівальників не пустять на перший матч команди Шевченка на Євро-2020: чому так сталося

13 червня "синьо-жовті" залишаться без підтримки в Амстердамі.

Вболівальники з України не зможуть відвідати матч 1-го туру Чемпіонату Європи-2020 проти збірної Нідерландів. Про це повідомив президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко.

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Уряд Нідерландів, де наша команда розпочне свій шлях на майбутньому турнірі, у зв'язку з пандемією коронавірусу ухвалив рішення заборонити в'їзд громадянам з країн, що що не входять до Євросоюзу.

"Ми вивчили всі варіанти розвитку подій. Через коронавірус багато країн вводять свої обмеження. Уряд Нідерландів ухвалив рішення не пускати вболівальників з країн, що не входять в зону ЄС.

Ми готуємося оперативно надавати підтримку нашим уболівальникам, якщо країни-господарки будуть йти нам назустріч. Будемо сподіватися, що матчі України будуть з підтримкою наших уболівальників ", - цитує Павелка сайт телеканалів Футбол 1/2/3.

Матч Нідерланди - Україна відбудеться 13 червня на "Йоган Кройф Арені" в Амстердамі, початок - о 22:00 за київським часом. ТСН Проспорт проведе онлайн-трансляцію поєдинку.

Також українці на груповому етапі проведуть два матчі в Бухаресті (Румунія): 17 червня з Північною Македонією та 21 червня з Австрією. Дві найсильніші збірні кожної групи і чотири володарі найкращих третіх місць вийдуть до плейоф.

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Фінальний турнір Євро-2020 повинен був відбутися від 12 червня до 12 липня 2020 року у 12 містах континенту, але через пандемію коронавірусу був відкладений на рік .

. Нові дати проведення турніру: 11 червня - 11 липня 2021 року.

Через неготовність пустити на трибуни вболівальників УЄФА скоротив кількість міст-господарів Євро-2020 з 12 до 11: Севілья замінила Більбао, а матчі, які повинен був прийняти Дублін, розподілили між Санкт-Петербургом і Лондоном.

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